Рекордна кількість росіян виступила за завершення війни, — росЗМІ

За словами журналістів, 63% респондентів віддали б перевагу укладенню мирної угоди між Україною і Росією протягом найближчого року на основі "взаємних поступок".

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Рекордна кількість росіян виступила за завершення війни без досягнення цілей, які поставив глава Кремля Володимир Путін. Про це пише видання The Moscow Times.

За словами журналістів, майже половина (49%) російських громадян підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною без досягнення цілей так званої "СВО". Це випливає з результатів телефонного опитування проєкту "Хроники" і дослідницької групи Extreme Scan.

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У матеріалі йдеться, що це максимальний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щоправда, як зазначається, не підтримали б таке рішення 33% опитаних.

Видання пише, що 63% респондентів віддали б перевагу укладенню мирної угоди між Україною і Росією протягом найближчого року на основі "взаємних поступок".

Ба більше, як повідомляється, 49% росіян віддали б перевагу миру мобілізації. Протилежної думки дотримуються 29% респондентів. При цьому 30% росіян, які брали участь у дослідженні, прямо заявили, що не готові вирушити на війну з українцями.

За словами журналістів, опитування проводилося з 10 до 17 вересня і охопило 800 осіб, відібраних методом стратифікованої випадкової вибірки. За словами дослідників, похибка результатів становить 3,45% при 95%-му рівні довіри.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про готовність плану перемоги України. Радник адміністрації президента США Джон Кірбі не вдавався в подробиці щодо можливої зустрічі Байдена і Зеленського, порадивши дочекатися офіційних заяв.

Пізніше Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає анонсований план перемоги. Він зізнався, що стратегії президента США Джо Байдена щодо України не бачив. Однак він запевнив, що "із задоволенням" із нею ознайомився б.