Кремль готов к переговорам с Украиной только на условиях ее капитуляции, — ISW

Россия только будет ссылаться на концепцию "мирных планов" и "переговоров", чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на превентивные уступки относительно собственного суверенитета и территориальной целостности, считают аналитики.

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Кремль продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинской власти и уничтожения украинского государства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 23 сентября.

Аналитики ссылаются на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию New Yorker относительно "Плана победы" Украины, опубликованного 22 сентября, где он заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на любых разумных условиях и делает вид заинтересованности в переговорах.

По словам Зеленского, Украина пригласила РФ принять участие во втором мирном саммите Украины, но Кремль не заинтересовался этим.

22 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "нет альтернативы" победе России в Украине, подтвердив нежелание России вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины.

Песков также назвал НАТО и Запад "коллективным врагом". Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова недавно объявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или любых "подобных саммитах".

"ISW продолжает оценивать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах по Украине и что Кремль только ссылаться на концепцию "мирных планов" и "переговоров", чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на превентивные уступки относительно суверенитета и территориальной целостности Украины", — считают аналитики ISW.

Напомним, что 22 сентября в ВСУ заявили, что Россия хочет захватить всю Донецкую область до начала переговоров любой ценой, однако ресурсы врага на пределе.