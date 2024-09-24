Кремль готовий до переговорів з Україною тільки на умовах її капітуляції, — ISW

Росія лише посилатиметься на концепцію "мирних планів" і "переговорів", щоб спонукати Захід тиснути на Україну, аби вона пішла на превентивні поступки щодо власного суверенітету та територіальної цілісності, вважають аналітики.

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Кремль продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції української влади та знищення української держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 23 вересня.

Аналітики посилаються на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського виданню New Yorker щодо "Плану перемоги" України, опублікованого 22 вересня, де він заявив, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні війни на будь-яких розумних умовах і вдає зацікавленість у переговорах.

За словами Зеленського, Україна запросила РФ взяти участь у другому мирному саміті України, але Кремль не зацікавився цим.

22 вересня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "немає альтернативи" перемозі Росії в Україні, підтвердивши небажання Росії вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України.

Пєсков також назвав НАТО і Захід "колективним ворогом". Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова нещодавно оголосила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті чи будь-яких "подібних самітах".

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною та що Кремль лише посилатиметься на концепцію "мирних планів" і "переговорів", щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на превентивні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України", — вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, що 22 вересня у ЗСУ заявили, що Росія хоче захопити всю Донецьку область до початку переговорів за будь-яку ціну, проте ресурси ворога на межі.