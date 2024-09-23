РФ хоче за будь-яку ціну захопити всю Донецьку область до початку переговорів, — боєць

Як розповів Кирило Сазонов, ЗС РФ не кидають нові бригади у бій. Вони вже не можуть підтримувати нові напрямки та штурмувати так, як це було рік тому, коли вони наступали одразу в кількох місцях.

Related video

Росія хоче захопити всю Донецьку область до початку переговорів за будь-яку ціну, проте ресурси ворога на межі. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, поточна осінь є вирішальною у війні. Наразі росіян стоїть завдання до зими захопити якнайбільше територій України. Вони готові спалити усі резерви.

Кирило Сазонов про настання росіян та переговори (дивитися з 21 хвилини)

"Тому що взимку, коли почнуться переговори, десь після Нового року, багато аргументів будуть говорити дипломати, але головне — це карта, яка лежатиме на столі — карта лінії бойового дотику. Ворог намагається якнайбільше її просунути. Головне завдання у них, як ми бачимо, окупувати всю Донецьку область до початку переговорів.

Сазонов також зазначив, що ЗС РФ не кидають нові бригади у бій. Вони вже не можуть підтримувати нові напрямки та штурмувати так, як це було рік тому, коли вони наступали одразу в кількох місцях.

"Вони можуть тільки підтримувати те, що у них зараз є. Усе поповнення, що зараз приходить, це лише компенсація тих втрат, які вони мають. Наскільки у них вистачить ресурсів — я не знаю. Сподіваюся, що не на рік, а менше ", — заявив військовий.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський назвав наслідки відмови Байдена підтримати план перемоги. Якщо президент США Джо Байден відмовиться від плану перемоги України, це означає, що він підтримає тривалу війну з великою кількістю загиблих, пояснив президент Володимир Зеленський. Особливість цього плану – відсутність участі РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ використовують отруйні БПЛА, які викликають хімічні опіки. За словами командира батальйону Юрія Федоренка, противник не гидує методами та використовує всі можливі засоби для спроби знищення українців. Якщо раніше окупанти мінували дрони, то зараз обробляють небезпечною речовиною.