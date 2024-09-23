ЗС РФ "придушують" ЗСУ, намагаючись повністю захопити Покровськ через 2-3 місяці, — FT

За даними видання, Росія використовує свою стратегію масового придушення, перевершуючи Україну за чисельністю і вогневою міццю. Російські війська також адаптувалися, уникнувши великих танкових атак і тепер застосовують ефективнішу тактику, що призвело до успіхів у Донецькій області. Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях підтверджує, що на Покровському напрямку зберігається складна ситуація, проте командування не уточнює про просування противника в напрямку адміністративного центру.

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Ситуація на східному фронті України продовжує загострюватися і російські війська посилили свій наступ у Донецькій області, намагаючись "придушити" ЗСУ на східному фронті. Про це 23 вересня пише британська газета Financial Times.

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У серпні українські сили провели несподівану операцію в Курській області Росії, сподіваючись послабити тиск на Донбасі. Однак, на думку українських командирів, цей наступ, попри виявлені слабкості російських військ, призвів до значних втрат на власній території. ЗС РФ не перенесли ресурси зі сходу, як очікувалося, і посилили тиск на ключові українські міста — Покровськ і Мирноград.

Як зазначає газета, ці міста є стратегічно важливими логістичними вузлами і їх втрата може відкрити шлях для подальших наступів Росії на більші міста, такі як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Втрати на цих напрямках завдають шкоди моральному духу українських військ, який було підірвано після важких боїв і значних втрат.

За словами українських командирів, Росія використовує свою стратегію масового придушення, перевершуючи Україну за чисельністю і вогневою міццю. Російські війська також адаптувалися, уникнувши великих танкових атак і застосовуючи більш ефективну тактику, що призвело до успіхів у Донецькій області.

Українська сторона активно посилює оборону, проте росіяни змінили свою тактику, сповільнюючи просування на фронті та намагаючись оточити українські позиції з флангів, розширюючи поле бою. Деякі українські командири повідомляють про формування "котлів" — осередків оточення, які змушують українські сили відступати.

Юрій, командир 68-ї єгерської бригади, чиї війська воювали, але в підсумку не змогли відстояти місто Новогродівка, каже, що останні бої "дуже напружені".

"У нас багато втрат", — сказав він. "Втрати більші, ніж раніше".

Відмовившись назвати кількість втрат, він розповів, що його підрозділ перебуває в "зруйнованому" стані, поранені солдати відправлені до госпіталів і психіатричних відділень, а здорові переведені в інші підрозділи.

Юрій також розповів про напади російських військ із застосуванням хімічної зброї, зокрема про один випадок у квітні, коли солдати вискочили з окопів, щоб подихати свіжим повітрям, але були розстріляні. "Наші хлопці задихнулися і запанікували", — сказав він. У травні Державний департамент США підтвердив, що Росія використовувала хлорпікрин проти українських військ, порушуючи міжнародне право.

У той час як втрати України зростали, Юрій каже, що втрати Росії були вищими. Але, за словами Юрія та інших командирів, попри те, що сотні російських солдатів помирали щодня, їм на зміну швидко приходили новобранці.

"Це неймовірно" — сказав Юрій. "Як довго вони зможуть продовжувати в тому ж дусі?"

Начальник розвідувального підрозділу безпілотників побоюється, що відповідь на це питання може тривати кілька років, і прогнозує "повне руйнування і ймовірну окупацію" Покровська протягом двох-трьох місяців.

"Реально, — сказав він, — Покровськ буде схожий на Бахмут, місто, зрівняне із землею російськими бомбами та зайняте "Вагнером" минулого року".

Нагадаємо, 21 вересня у ЗСУ зазначали, що російські війська не можуть наступати одночасно в напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. Російські окупанти намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, однак сил і засобів для одночасного наступу на трьох напрямках у них не вистачає.

Також у ЗСУ повідомляли, що ЗС РФ мають намір захопити Покровськ до початку сезону дощів. За словами офіцера "Власа", місто на Донбасі стратегічно важливе для росіян, тому вони хочуть його окупувати й зробити це в найкоротші терміни. Оборона ЗСУ не дозволяє цього зробити.