"Йдуть малими групами": ЗС РФ хочуть захопити Покровськ до початку сезону дощів, — ЗСУ

За словами офіцера "Власа", місто на Донбасі стратегічно важливе для росіян, тому вони хочуть його окупувати і зробити це в найкоротші терміни. Оборона ЗСУ не дозволяє цього зробити.

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Російські окупанти почали перекидати на Покровський напрямок Донбасу додаткові резерви. Це частина нового задуму противника. Про це розповів офіцер 1-го окремого загону ЦСП "Омега" з позивним "Влас" в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, після невеликої паузи ЗС РФ відновили штурми поблизу Покровська, адже поспішають взяти його під свій контроль найближчим часом. Відповідно, противник не відмовляється від захоплення міста, адже воно стратегічно важливе для них.

Для російських окупантів важливо скористатися сприятливими погодними умовами, адже незабаром вони стануть значно гіршими — почнуться дощі і проводити штурмові дії стане складно, або зовсім неможливо.

"Наскільки мені відомо, ворог не намагається перекидати війська на Курський напрямок. Навпаки, на Покровському напрямку в них багато резервів. Вони йдуть і йдуть малими групами", — заявив офіцер "Влас".

У ЗСУ розповіли, чому росіяни поспішають захопити Покровськ найближчим часом Фото: DeepStateMAP

Попри це, продовжує український захисник, бійці Сил оборони вибивають росіян з усіх позицій, де вони намагаються закріпитися.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що ЗС РФ можуть почати новий наступ на Покровськ, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, подальші спроби просування окупантів на Донбасі залежатимуть від їхніх успіхів, зокрема в районі Селидового.

Кількома днями раніше в 110-й ОМБр також розповіли про проблеми ЗС РФ під Покровськом. За словами начальника пресслужби 110-ї бригади Івана Секача, у серпні за добу на Покровському напрямку фіксували до 40 штурмів, а зараз їхня кількість впала до одного-двох.