По данным издания, Россия использует свою стратегию массового подавления, превосходя Украину по численности и огневой мощи. Российские войска также адаптировались, избежав крупных танковых атак и теперь применяют более эффективную тактику, что привело к успехам в Донецкой области. Генштаб ВСУ в своих сводках подтверждает, что на Покровском направлении сохраняется сложная ситуация, однако командование не уточняет о продвижении противника в направлении административного центра.

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Ситуация на восточном фронте Украины продолжает обостряться, и российские войска усилили свое наступление в Донецкой области, пытаясь "подавить" украинске войска на восточном фронте. Об этом 23 сентября пишет британская газета Financial Times.

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В августе украинские силы провели неожиданную операцию в Курской области России, надеясь ослабить давление на Донбассе. Однако, по мнению украинских командиров, это наступление, несмотря на выявленные слабости российских войск, привело к значительным потерям на собственной территории. Российские войска не перенесли ресурсы с востока, как ожидалось, и усилили давление на ключевые украинские города — Покровск и Мирноград.

Как отмечает газета, эти города являются стратегически важными логистическими узлами, и их потеря может открыть путь для дальнейших наступлений России на более крупные города, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Потери на этих направлениях наносят урон моральному духу украинских войск, который был подорван после тяжелых боев и значительных потерь.

По словам украинских командиров, Россия использует свою стратегию массового подавления, превосходя Украину по численности и огневой мощи. Российские войска также адаптировались, избежав крупных танковых атак и применяя более эффективную тактику, что привело к успехам в Донецкой области.

Украинская сторона активно усиливает оборону, однако россияне изменили свою тактику, замедляя продвижение на фронте и пытаясь окружить украинские позиции с флангов, расширяя поле боя. Некоторые украинские командиры сообщают о формировании "котлов" — очагов окружения, которые вынуждают украинские силы отступать.

Юрий, командир 68-й егерской бригады, чьи войска сражались, но в итоге не смогли отстоять город Новогродовка, говорит, что последние бои "очень напряженные".

"У нас много потерь", — сказал он. "Потери больше, чем раньше".

Отказавшись назвать количество потерь, он рассказал, что его подразделение находится в "разрушенном" состоянии, раненые солдаты отправлены в госпитали и психиатрические отделения, а здоровые переведены в другие подразделения.

Юрий также рассказал о нападениях российских войск с применением химического оружия, в том числе об одном случае в апреле, когда солдаты выскочили из окопов, чтобы подышать свежим воздухом, но были расстреляны. "Наши ребята задохнулись и запаниковали", — сказал он. В мае Государственный департамент США подтвердил, что Россия использовала хлорпикрин против украинских войск в нарушение международного права.

В то время как потери Украины росли, Юрий говорит, что потери России были выше. Но, по словам Юрия и других командиров, несмотря на то, что сотни российских солдат умирали каждый день, им на смену быстро приходили новобранцы.

"Это невообразимо" — сказал Юрий. "Как долго они смогут продолжать в том же духе?"

Начальник разведывательного подразделения беспилотников опасается, что ответ на этот вопрос может продлиться несколько лет, и прогнозирует "полное разрушение и вероятную оккупацию" Покровска в течение двух-трех месяцев.

"Реально, — сказал он, — Покровск будет похож на Бахмут, город, сровненный с землей российскими бомбами и занятый "Вагнером" в прошлом году".

Напомним, 21 сентября в ВСУ отмечали, что российские войска не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. Российские оккупанты пытаются поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, однако сил и средств для одновременного наступления на трех направлениях у них не хватает.

Также в ВСУ сообщали, что ВС РФ намереваются захватить Покровск до начала сезона дождей. По словам офицера "Власа", город на Донбассе стратегически важен для россиян, поэтому они хотят его оккупировать и сделать это в кратчайшие сроки. Оборона ВСУ не позволяет этого сделать.