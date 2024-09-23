Без связи, питьевой воды и доверия, но с надеждой на ВСУ: как сейчас живет Покровск (фото)

Такой желанный для РФ город превратился в тень себя в прошлом. Центральные улицы опустели, молодежь выехала, а комендантского часа нет только четыре часа в день. Несмотря на это часть жителей упорно остается в городе — дома.

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Покровск в Донецкой области, который так стремится захватить Россия, постепенно превращается в город-призрак. Об этом говорится в репортаже "УНИАН", опубликованном 23 сентября.

Еще в августе Покровск цеплялся за иллюзию мирной жизни в тылу, пока линия фронта приближалась. Несколько раз в неделю город страдал от хаотичных обстрелов ВС РФ. Люди выезжали, а магазины и аптеки закрывались. Однако еще несколько недель назад на улицах можно было увидеть мам с маленькими детьми и подростков.

Сейчас же, как отмечают в СМИ, город стал "бледной тенью" себя же. Примерно месяц назад в нем проживали 48 тысяч человек, из которых 5 990 — дети. Сейчас речь идет лишь о примерно 16 тысячах взрослых и 200 детей.

Фото с места событий Фото: Влад Абрамов / УНИАН

Раньше Покровск был символом глубокого тыла. Здесь бывали военнослужащие, приезжали забрать посылки, сходить в супермаркет, починить машину, поесть в пиццерии и отдохнуть. Также город стал вторым домом для многих переселенцев, которые стремились оставаться ближе к своим временно оккупированным домам.

Покровск существовал между двух миров. Местные власти с одной стороны сооружали укрытия, с другой — тратили деньги из бюджета на кусты роз в центре. Сейчас же этими улицами почти не пользуются, днем на них можно увидеть единицы машин, хотя светофоры продолжают добросовестно регулировать движение.

Окна магазинов в Покровске закрыты OSB-плитами. На досках объявлений можно найти лишь одно предложение — перевозка. Те продуктовые и аптеки, которые еще не закрылись, работают всего несколько часов в день.

Фото с места событий Фото: Влад Абрамов / УНИАН

Комендантский час в городе длится большую часть суток — с 15:00 до 11:00 следующего дня. За это время жители должны успеть сходить в магазин, набрать воды, подзарядить телефон и сделать важные звонки. Связи, как и электроэнергии, в некоторых районах нет, поэтому для общения с родными приходится проходить несколько километров.

Продукты в Покровске есть, кто-то готовит еду "на кирпичах", у кого-то остались печи. Однако без холодильника наготовить на несколько дней невозможно. С водой ситуация сложнее — питьевой нет уже много недель. Местные носят баклажки с водой.

Пожилая жительница города рассказала, что молодежь выехала, а пожилые люди остались. Она объяснила, что не знает, куда ехать, и не имеет такой финансовой возможности. Другая женщина рассказала, что уже переехала из Крыма, потом из Мариуполя и в третий раз — из района Металлист, граничащего с Мирноградом. Теперь уезжать куда-то она не настроена.

"Там уже дома нет, там улицы уже нет! Пробиты все крыши. Вынесены все окна. Надоело бегать! Хотя.... Хотя, может, и придется бежать. Но как? У меня здесь мать, которая никуда не хочет ехать, и тетя после инсульта. Мы спрашивали какие-то варианты, предлагали поселить в каких-то задрипанных селах", — поделилась переселенка.

Фото с места событий Фото: Влад Абрамов / УНИАН

В Покровске продолжают работать коммунальные службы и вывозить мусор. Шахтеры до сих пор ходят на работу, хотя помыться после смены не могут, только если принесут воду с собой.

Бывший шахтер Васильевич заявил, что поедет, "только если прижмет". Он объяснил, что столько лет работал в шахте и "все наживал", поэтому не хочет все потерять. По его словам, "страшно, что бахкает", но есть надежда, что защитники выстоят.

"Выехать — это одну одежду взять и то, все не возьмешь. Нет таких денег, чтобы нанять перевозчиков. Надо иметь какую-то силу, чтобы все бросить", — подчеркнул пенсионер.

Фото с места событий Фото: Влад Абрамов / УНИАН

Жители Покровска хотят верить, что разрушенную инфраструктуру можно восстановить. Одна женщина даже возмутилась "такому отношению". Она заявила, что горожан "бросили специально", чтобы выезжали.

Другие местные пожаловались на отсутствие программы по переселению. По их словам, местных привозят на две недели в спортзал или конюшню, а потом просят на выход. Арендовать же жилье — недешевое удовольствие, а для пенсионеров и вовсе недоступно.

В то же время журналистам во время пребывания в Покровске пришло сообщение с номером "горячей линии". Там объяснили, что из города ходят автобусы, в частности в Павлоград, откуда можно выехать эвакуационным поездом. Переселенцев селят на западе страны в общежитиях и частном секторе.

Фото с места событий Фото: Влад Абрамов / УНИАН

Волонтеры рассказали, что есть даже готовые отдать жилье переселенцам бесплатно. Однако врач и волонтер Людмила Кривошапка объяснила, что жители Покровска — отчаявшиеся. Они всю жизнь собирали деньги, тяжело работая на шахте и теряя здоровье, а потом потеряли все, включая доверие.

По словам Кривошапки, чаще всего мужчин и детей тянут эвакуироваться женщины. Они находят, кто, куда и как вывезет, за что будут жить на новом месте, где смогут получить помощь и тому подобное.

Напомним, офицер с позывным "Влас" рассказал, что ВС РФ начали перебрасывать на Покровское направление дополнительные резервы. По его словам, враг рассчитывает захватить Покровск до сезона дождей.

Аналитики DeepState проинформировали, что 21 сентября российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. Также они имели успех в селе Макеевка Луганской области.