ВС РФ продвинулись на трех участках фронта: динамика боев на востоке Украины (карта)

Противник имел незначительный успех на южном фланге Покровского направления. В целом интенсивность наступления ВС РФ в Донецкой области несколько снизилась, однако ситуация остается сложной.

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Покровское направление остается приоритетным для российских оккупационных войск. По данным мониторинговой группы DeepState, по состоянию на 21 сентября противник продвинулся в районе населенных пунктов Николаевка и Цукурино Донецкой области. Также ВС РФ имели успех в селе Макеевка Луганской области.

Покровское направление

Судя по информации Генштаба ВСУ на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. За минувшие сутки украинские защитники отбили 36 штурмов армии РФ, в том числе на участках фронта у Гродовки, Новогродовки и Селидово.

Направление Селидово. 14 сентября Фото: deepstatemap.live Направление Селидово. 21 сентября Фото: deepstatemap.live

Южный фланг направления подвергся более ожесточенным атакам оккупантов. Вооруженные силы РФ 58 раз пытались пробить оборону украинских войск в районе Цукурино Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Катериновка и Константиновка. Наиболее горячо было возле Георгиевки, где противник 21 раз пытался штурмовать.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что российские источники заявляют о продвижении своих войск в северной части Гродовки, однако подтверждения этой информации пока нет.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось снизить интенсивность российских наступательных операций по всей Донецкой области, однако обстановка все еще остается сложной.

Изюмское направление

Согласно информации DeepState, российские войска продвинулись в селе Макеевка на Изюмском направлении, однако динамика продвижения крайне незначительна. Судя по картографическим данным за минувшую неделю противник имел больший успех южнее Макеевки — в районе Невского, где продвижения россиян было более заметным.

Изюмское направление. 14 сентября Фото: deepstatemap.live Изюмское направление. 21 сентября Фото: deepstatemap.live

Ранее аналитики группы DeepState сообщали о продвижении вражеских сил у четырех населенных пунктов в Донецкой области. 20 сентября стало известно, что российские войска смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.