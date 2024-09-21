ЗС РФ просунулися на трьох ділянках фронту: динаміка боїв на сході України (карта)

Противник мав незначний успіх на південному фланзі Покровського напрямку. Загалом інтенсивність наступу ЗС РФ на Донеччині дещо знизилася, проте ситуація залишається складною.

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Покровський напрямок залишається пріоритетним для російських окупаційних військ. За даними моніторингової групи DeepState, станом на 21 вересня противник просунувся в районі населених пунктів Миколаївка та Цукурине Донецької області. Також ЗС РФ мали успіх у селі Макіївка Луганської області.

Покровський напрямок

Судячи з інформації Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. За минулу добу українські захисники відбили 36 штурмів армії РФ, зокрема на ділянках фронту біля Гродівки, Новогродівки та Селидового.

Напрямок Селидове. 14 вересня Фото: deepstatemap.live Напрямок Селидове. 21 вересня Фото: deepstatemap.live

Південний фланг напрямку зазнав більш запеклих атак окупантів. Збройні сили РФ 58 разів намагалися пробити оборону українських військ у районі Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Гірника, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки. Найгарячіше було біля Георгіївки, де противник 21 раз намагався штурмувати.

Зі свого боку аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські джерела заявляють про просування своїх військ у північній частині Гродівки, однак підтвердження цієї інформації поки немає.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військам удалося знизити інтенсивність російських наступальних операцій по всій Донецькій області, однак обстановка все ще залишається складною.

Ізюмський напрямок

Згідно з інформацією DeepState, російські війська просунулися в селі Макіївка на Ізюмському напрямку, проте динаміка просування вкрай незначна. Судячи з картографічних даних за минулий тиждень противник мав більший успіх на південь від Макіївки — в районі Невського, де просування росіян було більш помітним.

Ізюмський напрямок. 14 вересня Фото: deepstatemap.live Ізюмський напрямок. 21 вересня Фото: deepstatemap.live

Раніше аналітики групи DeepState повідомляли про просування ворожих сил біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. 20 вересня стало відомо, що російські війська змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.