Досягли піку: ЗС РФ не можуть одночасно наступати на Покровськ, Мирноград і Селидове, — ЗСУ

За словами військовослужбовця з позивним "Гусь", окупанти намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, однак сил і засобів для одночасного наступу на трьох напрямках у них не вистачає.

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Російські війська не можуть наступати одночасно в напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового. У них просто не вистачає сил. Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни "видали" все, що можуть на цьому напрямку. Тепер же окупанти концентрують свої сили на південь від Покровська, зокрема, на Курахівському напрямку, а також на південь від міста Селидове.

"Утім, і в зоні відповідальності нашої бригади також тривають досить інтенсивні наступальні дії противника", — повідомив він.

Також військовий зазначив, що окупанти намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, однак сил і засобів для одночасного наступу на трьох напрямках у них не вистачає.

Він заявив, що ЗС РФ не можуть з однаковою інтенсивністю наступати по центру Очеретинського виступу, з лівого і з правого флангів.

"Фактично у них немає сил і засобів одночасно атакувати в напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового. А також південніше на Гірник і Українськ. Одночасно вони цього вже робити" не можуть. У них для цього не вистачає сил і засобів", — заявив він.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ на Покровському напрямку обходять Селидове і тиснуть на Цукурине. Епіцентр тиску ЗС РФ зараз Цукурине — Українськ, де вони намагаються дрібними групами по 2-6 осіб посадками просуватися на південь від Селидового. У Генштабі повідомили про майже 70 атак у Донецькій області.

Також у ЗСУ повідомляли, що ЗС РФ хочуть захопити Покровськ до початку сезону дощів. За словами офіцера "Власа", місто на Донбасі стратегічно важливе для росіян, тому вони хочуть його окупувати і зробити це в найкоротші терміни. Оборона ЗСУ не дозволяє цього зробити.