"Діяти, а не говорити": Зеленський вважає, що прем'єр Індії міг би вплинути на РФ (відео)

Очільник держави закликав прем'єр-міністра Індії Моді до активних дій. На думку Зеленського, Нарендра може сприяти блокуванню російської економіки та допомогти повернути депортованих до РФ українських дітей.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори про припинення російсько-української війни можуть пройти в Індії, а прем'єр-міністр країни Нарендра Моді може використати свій вплив і знизити спроможність Кремля вести бойові дії. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Times of India.

"Безперечно, це може бути в Індії, і прем’єр-міністр Моді дійсно може це зробити… але я думаю, що нам потрібно підготуватися… і лише відповідно до нашого формату, тому що війна йде на нашій землі. У нас уже є платформа для переговорів, а другий саміт миру міг би пройти в Нью-Делі", — відповів президент України на питання щодо можливості переговорів за сприяння Моді.

Водночас Зеленський закликав очільника індійського уряду до дій. Зазначив, що Індія — величезна країна, яка має значні можливості для впливу на Москву і не повинна обмежуватися словами.

"Така країна не може просто сказати, що зацікавлена в припиненні війни. Прем'єр-міністр Моді може вплинути на це: блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Москви вести проти нас війну", — заявив президент.

Крім того, Зеленський звернувся до Моді по допомогу в поверненні українських дітей, яких окупанти насильно депортували вглиб Росії. На його думку, Моді може змусити Путіна повернути викрадених.

"Нехай прем’єр-міністр Моді поверне хоча б тисячу українських дітей", — попросив Зеленський.

Нагадаємо, 23 серпня Нарендра Моді відвідав Київ. Це була перша в історії відносин двох країн зустріч президента України та прем'єра Індії.

Також варто зазначити, 25 вересня видання Politico з посиланням на українські урядові джерела писало, що Індія — головна надія Києва на посередництво у встановленні миру, адже може позиціювати себе як нейтральна сторона, хоча й утримується від прямого засудження РФ.