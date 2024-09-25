Індія — головна надія Києва на довгостроковий мир із Москвою, — Politico

За словами журналістів, Індія — можливо, єдиний гравець на світовій арені, який може позиціювати себе як нейтральна сторона. Але Нью-Делі утримується від прямого засудження російського вторгнення.

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Україна обрала свого посередника, який у теорії може допомогти зупинити війну, — індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді. Президент України Володимир Зеленський днями в Нью-Йорку зустрівся з лідером Індії. Про це пише американське видання Politico з посиланням на українські урядові джерела.

Один із представників українського керівництва на умовах анонімності підтвердив журналістам, що Індія залишається головною надією для Києва в тому, щоб підписати довгостроковий мирний пакт.

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Під час обговорень із представниками Києва цього літа Моді заявив, що, хоча Україні неодмінно доведеться піти на компроміс, щоб зупинити наступ Москви, все ж таки будь-які пропозиції щодо завершення війни не повинні включати територіальних поступок.

Нарендра Моді та Володимир Путін

Нарендра Моді та Володимир Путін

Але після липневого візиту до Москви й теплих обіймів із головою Кремля Володимиром Путіним Україна реагувала ґрунтовно. Зеленський заявив, що це сталося в день, коли російська ракета забрала життя десятків українських громадян. Він назвав жест Моді нищівним ударом по мирних зусиллях.

Нарендра Моді та Володимир Путін

Але відтоді Україна дедалі частіше розглядає Індію — країну з найбільшим населенням у світі — як ідеального посередника в переговорах із Кремлем.

Нью-Делі утримується від прямого засудження російського вторгнення, але все ж висловлюється на захист суверенітету і територіальної цілісності України. За словами журналістів, Індія — можливо, єдиний гравець на світовій арені, який може позиціювати себе як нейтральна сторона — щодо й України, і РФ.

"Ми єдина країна, яка може відкрито говорити з росіянами про цю проблему", — заявляв індійський міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar) під час візиту до Малайзії.

Нагадаємо, що, попри протести Москви, індійська зброя таємно потрапляє в Україну. Агентство Reuters розповіло, як це відбувається.

Також повідомлялося, що Індія разом із РФ модернізує танки Т-72 і намагається їх розпродати.