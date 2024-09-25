Индия — главная надежда Киева на долгосрочный мир с Москвой, — Politico

По словам журналистов, Индия — возможно, единственный игрок на мировой арене, который может позиционировать себя как нейтральная сторона. Но Нью-Дели воздерживается от прямого осуждения российского вторжения.

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Украина выбрала своего посредника, который в теории может помочь остановить войну, — индийского премьер-министра Нарендру Моди. Президент Украины Владимир Зеленский на днях в Нью-Йорке встретился с лидером Индии. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на украинские правительственые источники.

Один из представителей украинского руководства на условиях анонимности подтвердил журналистам, что Индия остается главной надеждой для Киева в том, чтобы подписать долгосрочный мирный пакт.

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Во время обсуждений с представителями Киева этим летом Моди заявил, что, хотя Украине непременно придется пойти на компромисс, чтобы остановить наступление Москвы, все же любые предложения по завершению войны не должны включать территориальных уступок.

Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин

Но после июльского визита в Москву и теплых объятий с главой Кремля Владимиром Путиным Украина реагировала основательно. Зеленский заявил, что это произошло в день, когда российская ракета унесла жизни десятков украинских граждан. Он назвал жест Моди сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Нарендра Моди и Владимир Путин

Но с тех пор Украина все чаще рассматривает Индию — страну с самым большим населением в мире — как идеального посредника в переговорах с Кремлем.

Нью-Дели воздерживается от прямого осуждения российского вторжения, но все же высказывается в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам журналистов, Индия — возможно, единственный игрок на мировой арене, который может позиционировать себя как нейтральная сторона — в отношении и Украины, и РФ.

"Мы единственная страна, которая может открыто говорить с россиянами об этой проблеме", — заявлял индийский министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar) в ходе визита в Малайзию.

Напомним, что, несмотря на протесты Москвы, индийское оружие тайно попадает в Украину. Агентство Reuters рассказало, как это происходит.

Также сообщалось, что Индия вместе с РФ модернизирует танки Т-72 и пытается их распродать.