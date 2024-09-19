Индия в сотрудничестве с РФ модернизирует танки Т-72, чтобы их распродать: детали

Над улучшением техники работает завод, на котором их и производили. Ожидается, что после модернизации у Т-72 будут улучшены системы управления огнем, броня и мобильность.

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Индия собирается модернизировать свои танки и постепенно распродать старые Т-72. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны 18 сентября сообщили в Indian Defense News.

Индийская армия имеет примерно 2 500 танков Т-72. Эта модель является самой многочисленной в арсенале страны, поэтому Т-72 стали основными боевыми танками. Кроме них войско имеет примерно 1 000 танков Т-90 и примерно 100 танков Arjun.

Индия получила первые Т-72 на вооружение еще в 1970-х годах. 500 машин были закуплены у СССР, но уже в 1980-х их начали производить на заводе Heavy Vehicles Factory. Впоследствии, в 2000-х, это же предприятие выпускало модернизированные танки Т-90. Сейчас же на нем планируется модернизация Т-72 для экспорта.

Танки Т-72 до сих пор имеют репутацию одних из самых надежных в мире. Спрос на них остается высоким. В частности, в этой технике заинтересованы страны Африки, Ближнего Востока и Дальней Азии. Сейчас индийские и российские специалисты работают над тем, чтобы большое количество списанных танков могли использовать повторно.

"Если эта попытка окажется успешной, можно также рассмотреть экспорт другой бронетехники российского происхождения, например БМП. Индийская армия также готовится модернизировать свои БМП", — подчеркнули в издании.

Технические характеристики Т-72:

вооружение — 125-мм пушка, зенитная установка и пулемет;

максимальная скорость — 60 км/ч по дорогам и 35 км/ч по бездорожью;

способность пересекать реки глубиной до 1,2 метра.

Над модернизацией танков совместно работают индийские производители военной техники и российские поставщики технологий. Отмечается, что Индия в целом стремится сохранить оборонные связи с РФ, но одновременно и увеличить внутренние производственные возможности.

Ожидается, что после модернизации Т-72 будут иметь улучшенные системы управления огнем и броню, а также лучшую мобильность. Танки хотят сделать более конкурентоспособными, особенно в условиях развития технологий. Усовершенствованную технику Индия планирует экспортировать.

В СМИ объяснили, что страна стремится стать заметным игроком на мировом рынке оборонной продукции и заработать на ее экспорте. Кроме того, Индия не только собирается модернизировать собственные бронетанковые силы, но и укрепить военно-техническое сотрудничество с РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал, что собирается увеличить производство БПЛА в 10 раз. Только за год Россия планирует поставить своей армии 1,4 миллиона дронов.

Источник в разведке сообщил Forbes, что в РФ производят до 171 дальнобойной ракеты в месяц. Темпы производства "Шахедов" достигают более 500 единиц.