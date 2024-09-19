Індія у співпраці з РФ модернізує танки Т-72, щоб їх розпродати: деталі

Над поліпшенням техніки працює завод, на якому їх і виробляли. Очікується, що після модернізації у Т-72 будуть покращені системи управління вогнем, броня та мобільність.

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Індія збирається модернізувати свої танки та поступово розпродати старі Т-72. Про це з посиланням на високопоставленого чиновника оборони 18 вересня повідомили в Indian Defense News.

Індійська армія має приблизно 2 500 танків Т-72. Ця модель є найчисленнішою в арсеналі країни, тож Т-72 стали основними бойовими танками. Окрім них військо має приблизно 1 000 танків Т-90 і приблизно 100 танків Arjun.

Індія отримала перші Т-72 на озброєння ще в 1970-х роках. 500 машин були закуплені у СРСР, але вже у 1980-х їх почали виробляти на заводі Heavy Vehicles Factory. Згодом, у 2000-х, це ж підприємство випускало модернізовані танки Т-90. Нині ж на ньому планується модернізація Т-72 для експорту.

Танки Т-72 досі мають репутацію одних із найнадійніших у світі. Попит на них залишається високим. Зокрема, у цій техніці зацікавлені країни Африки, Близького Сходу та Далекої Азії. Нині індійські та російські спеціалісти працюють над тим, щоб велику кількість списаних танків могли використати повторно.

"Якщо ця спроба виявиться успішною, можна також розглянути експорт іншої бронетехніки російського походження, наприклад БМП. Індійська армія також готується модернізувати свої БМП", — наголосили у виданні.

Технічні характеристики Т-72:

озброєння — 125-мм гармата, зенітна установка і кулемет;

максимальна швидкість — 60 км/год по дорогах і 35 км/год по бездоріжжю;

здатність перетинати річки глибиною до 1,2 метра.

Над модернізацією танків спільно працюють індійські виробники військової техніки та російські постачальники технологій. Зазначається, що Індія загалом прагне зберегти оборонні зв’язки з РФ, але водночас і збільшити внутрішні виробничі можливості.

Очікується, що після модернізації Т-72 матимуть покращені системи управління вогнем та броню, а також кращу мобільність. Танки хочуть зробити більш конкурентоспроможними, особливо в умовах розвитку технологій. Вдосконалену техніку Індія планує експортувати.

У ЗМІ пояснили, що країна прагне стати помітним гравцем на світовому ринку оборонної продукції та заробити на її експорті. Окрім того, Індія не лише збирається модернізувати власні бронетанкові сили, але й зміцнити військово-технічну співпрацю з РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін розповів, що збирається збільшити виробництво БПЛА у 10 разів. Лише за рік Росія планує поставити своїй армії 1,4 мільйона дронів.

Джерело у розвідці повідомило Forbes, що у РФ виробляють до 171 далекобійної ракети на місяць. Темпи виробництва "Шахедів" сягають понад 500 одиниць.