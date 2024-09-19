Збільшили виробництво в 10 разів: ЗС РФ у 2024 році можуть отримати 1,4 млн дронів, — Путін

За словами російського президента, Москва має намір також розширити лінійки безпілотних апаратів і створити найближчим часом безекіпажний катер.

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Росія має намір істотно збільшити виробництво БПЛА, які потрапляють потім на фронт. Порівняно з минулим, роком їхня кількість може стати більшою в 10 разів. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає "РИА Новости".

За його словами, у 2023 році ЗС РФ отримали близько 140 тисяч різних безпілотників, а вже цього року це число росіяни планують істотно збільшити, поставивши на поле бою близько 1,4 мільйона дронів.

"Загалом за 2023 рік у Збройні сили було поставлено приблизно 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів, поточного року випуск безпілотників планують збільшити в рази, а якщо сказати точніше — практично в 10 разів", — заявив Володимир Путін.

Окремо російський президент додав, що Москва має намір розширити лінійки безпілотних систем і зараз триває розробка безекіпажних катерів, роботизованих платформ багатоцільового застосування.

У такий спосіб, продовжив Володимир Путін, Росія намагається закрити потреби ЗС РФ на фронті повністю.

"Наголошую — нам потрібно повністю закрити потреби Збройних сил, для цього послідовно нарощувати виробництво безпілотної техніки, підвищувати її тактико-технічні характеристики, зокрема активно впроваджуючи елементи штучного інтелекту", — заявив російський президент.

Які саме безпілотники можуть отримати найближчим часом російські окупанти в Україні — інформації немає.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що Росія запустила виробництво нових дронів-камікадзе "Гарпія". За даними Reuters, тільки за рік у країні-агресорі випустили понад 2 500 безпілотників із китайськими двигунами. Росіяни організували виробництво на старому цементному заводі.

16 вересня повідомлялося, що у ЗС РФ перепрошивають захоплені дрони ЗСУ за допомогою особливого пристрою. Російський військовий стверджує, що нові станції дають змогу не тільки перепрошивати українські БПЛА, а й використовувати у військових цілях дрони, які поставляють волонтери.