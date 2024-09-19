Увеличили производство в 10 раз: ВС РФ в 2024 году могут получить 1,4 млн дронов, — Путин

По словам российского президента, Москва намерена также расширить линейки беспилотных аппаратов и создать в ближайшее время безэкипажный катер.

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Россия намерена существенно увеличить производство БПЛА, которые попадают потом на фронт. По сравнению с прошлым годом их количество может стать больше в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает "РИА Новости".

По его словам, в 2023 году ВС РФ получили около 140 тысяч различных беспилотников, а уже в этом году это число россияне планируют существенно увеличить, поставив на поле боя около 1,4 миллиона дронов.

"Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов, в текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз", — заявил Владимир Путин.

Отдельно российский президент добавил, что Москва намерена расширить линейки беспилотных систем и сейчас ведется разработка безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения.

В такой способ, продолжил Владимир Путин, Россия пытается закрыть потребности ВС РФ на фронте полностью.

"Подчеркну — нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта", — заявил российский президент.

Какие именно беспилотники могут получить в ближайшее время российские оккупанты в Украине — информации нет.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что Россия запустила производство новых дронов-камикадзе "Гарпия". По данным Reuters, только за год в стране-агрессоре выпустили более 2 500 беспилотников с китайскими двигателями. Россияне организовали производство на старом цементном заводе.

16 сентября сообщалось, что в ВС РФ перепрошивают захваченные дроны ВСУ при помощи особого устройства. Российский военный утверждает, что новые станции позволяют не только перепрошивать украинские БПЛА, но и использовать в военных целях дроны, поставляемые волонтерами.