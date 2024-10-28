"Действовать, а не говорить": Зеленский считает, что премьер Индии мог бы повлиять на РФ (видео)

Глава государства призвал премьер-министра Индии Моди к активным действиям. По мнению Зеленского, Нарендра может способствовать блокированию российской экономики и помочь вернуть депортированных в РФ украинских детей.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры о прекращении российско-украинской войны могут пройти в Индии, а премьер-министр страны Нарендра Моди может использовать свое влияние и снизить способность Кремля вести боевые действия. Об этом Зеленский сказал в интервью Times of India.

"Бесспорно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать... но я думаю, что нам нужно подготовиться... и только в соответствии с нашим форматом, потому что война идет на нашей земле. У нас уже есть платформа для переговоров, а второй саммит мира мог бы пройти в Нью-Дели", — ответил президент Украины на вопрос о возможности переговоров при содействии Моди.

В то же время Зеленский призвал главу индийского правительства к действиям. Отметил, что Индия — огромная страна, которая имеет значительные возможности для влияния на Москву и не должна ограничиваться словами.

"Такая страна не может просто сказать, что заинтересована в прекращении войны. Премьер-министр Моди может повлиять на это: блокирование российской экономики, блокирование дешевых энергоресурсов, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению способности Москвы вести против нас войну", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский обратился к Моди за помощью в возвращении украинских детей, которых оккупанты насильно депортировали вглубь России. По его мнению, Моди может заставить Путина вернуть похищенных.

"Пусть премьер-министр Моди вернет хотя бы тысячу украинских детей", — попросил Зеленский.

Напомним, 23 августа Нарендра Моди посетил Киев. Это была первая в истории отношений двух стран встреча президента Украины и премьера Индии.

Также стоит отметить, 25 сентября издание Politico со ссылкой на украинские правительственные источники писало, что Индия — главная надежда Киева на посредничество в установлении мира, ведь может позиционировать себя как нейтральная сторона, хотя и воздерживается от прямого осуждения РФ.