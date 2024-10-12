Индия стала вторым по величине поставщиком ограниченных технологий для России, — Bloomberg

Индию превосходит только Китай. Основным фактором помощи Москве, отмечает издание, является огромный запас рупий, накопленный Россией.

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Последние данные свидетельствуют, что почти пятая часть чувствительных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, попросивших не называть их имен.

Индийский экспорт ограниченных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки в апреле и мае превысил $60 млн, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, и подскочил до $95 млн в июле. Индию превосходит только Китай.

Однако больше разочаровывает союзников Украины, как говорят некоторые из источников, что дипломаты, которые поднимают этот вопрос, остаются без ответа от своих индийских коллег. Министерство иностранных дел Индии, как отмечается, отказалось комментировать эту тенденцию.

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Эти данные подчеркивают трудности, с которыми столкнулись США и их союзники, пытаясь ограничить способность России воевать в Украине. Экспорт большинства товаров двойного назначения напрямую в Россию запрещен, поэтому Москва начала закупать их через посредников в третьих странах.

Турция и Объединенные Арабские Эмираты были двумя крупными перевалочными пунктами, и США вместе с Европейским союзом работают над ограничением маршрутов для технологий по пути в Россию. Поэтому возникают новые хабы, которые сейчас включают Индию, Малайзию и Таиланд.

Роль Индии как перевалочного пункта сделала ее объектом внимания санкционных агентств. Чиновники несколько раз приезжали в страну, пытаясь заставить власти принять жесткие меры по пресечению поставок, и несколько индийских фирм попали под западные санкции.

Участие Индии в поставках таких товаров представляет собой еще одну проблему, поскольку американские и европейские политики стремятся развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди.

Кроме того, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению продаж. По словам чиновников, ключевым фактором этого является огромный запас рупий, накопленный Россией от продажи нефти.

В конце сентября издание Politico писало, что Украина видит в Индии своего главного союзника, который способен сыграть ключевую роль в поиске мирного соглашения с Россией.