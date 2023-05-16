Отказывается от долларов. Россия платит рупиями за импорт из Индии, — Reuters

Москва получила рупии от Нью-Дели за пару сделок, но пока еще не продает нефть за индийскую валюту.

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Российская Федерация использует рупии для оплаты импорта товаров из Индии, чтобы уменьшить зависимость от американской валюты. Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что в апреле российский вице-премьер Денис Мантуров заявил о стремлении Москвы вести больше торговых операций в "национальных валютах и валютах дружественных стран". Таким образом она пытается отказаться от использования долларов.

При этом российский "Газпромбанк" стал единственным иностранным банком, который открыл специальный рупийный счет в UCO Bank, рассказал журналистам исполнительный директор UCO Сома Шанкара Прасад.

По его словам, с января произошло около 19-20 транзакций в рупиях, и все они были связаны с индийским экспортом в Россию.

Прасад уточнил, что рупии, которыми Россия платит индийским экспортерам, поступили на рупийный счет "Газпромбанка" в результате двух сделок по продаже, в том числе оборудования для измерения уровня загрязнения окружающей среды. Между тем торговля нефтью между Москвой и Нью-Дели все еще не происходит в индийской валюте.

Напомним, 4 мая Reuters со ссылкой на индийских чиновников писал, что Россия отказывается от сделок по продаже в рупиях, поскольку боится образования внушительного избытка этой валюты. По словам источников издания, Москва предпочитает оплату в юанях.

К слову, вопреки жестким международным санкциям за войну в Украине в мире снова растет спрос на российскую нефть. Так, по итогам марта 2023 года экспорт "черного золота" из РФ достиг довоенного уровня. Самыми активными покупателями являются Индия и Китай.