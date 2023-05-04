Юани лучше. Индия не уговорила Россию торговать в рупиях

России неудобно копить не являющиеся свободно конвертируемыми рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах.

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Индия и Россия прекратили попытки урегулировать двустороннюю торговлю в рупиях. Об этом сегодня, 4 мая, пишет Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников.

Для индийских импортеров, покупающих дешевую нефть и уголь из России, это новость не очень хорошая. Они ожидали, что схема оплаты в рупиях могла бы помочь снизить издержки на конвертацию. России же рупии не выгодны, так как образуется внушительный избыток этой валюты.

"Учитывая большой торговый разрыв в пользу России, Москва считает, что в случае создания такого механизма она будет иметь ежегодный избыток рупий в размере более 40 миллиардов долларов, и считает, что накопление рупий "нежелательно", — говорится в статье.

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Индия начала стремиться к расчету с Россией в рупиях и изучать механизм этого сразу после вторжения РФ в Украину, но до сих пор, ни об одной сделке, заключенной в рупиях, речи не шло.

По словам второго индийского чиновника, Россия хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах.

К слову, вопреки жестким международным санкциям за войну в Украине в мире снова растет спрос на российскую нефть. Так, по итогам марта 2023 года экспорт "черного золота" из РФ достиг довоенного уровня. Самыми активными покупателями являются Индия и Китай.

В марте военно-морские силы Индии объявили, что готовы оформить контракт на заказ сверхзвуковых противокорабельных ракет BrahMos, совместно производимых с Россией. Примерная их стоимость – 2,5 млрд долларов.

Тем временем, в апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ждет звонка от премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы обсудить полномасштабную войну РФ против Украины