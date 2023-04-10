Зеленский ожидает звонка от премьер-министра Индии Моди, — МИД (видео)

Замминистра Эмине Джапарова также отметила, что Киев ожидает активизации политического диалога со стороны Нью-Дели, а главу индийского правительства ожидают с визитом в украинскую столицу.

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Президент Украины Владимир Зеленский ждет звонка от премьер-министра Индии Нарендра Моди, чтобы обсудить полномасштабную войну РФ против Украины. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "CNBC TV18" 10 апреля.

По ее словам, в МИД Украины призывают Индию прислать президенту Российскому Федерации Владимиру Путину "решительное послание к миру" во время его визита в Индию. Глава Кремля планирует отправиться на саммит Шанхайской организации сотрудничества в июле этого года.

"Мы считаем, что активизация политического диалога на самом высоком уровне является первым шагом к этой великой цели. Мой президент просит телефонного разговора с премьер-министром. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его однажды в Киеве", — сказала Эмине Джапарова.

Более того, в МИД Украины отметили, что от Индии большие ожидания. В 2023 году страна председательствует в G20 и поэтому есть надежды на то, что официальные лица Киева смогут принять участия в будущих мероприятиях для того, чтобы активизировать политический диалог.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Москва не выполняет свои обязательства: между РФ и Индией назревает новый конфликт. По словам журналистов, Россия не способна удовлетворить спрос на поставки оружия для Индии.

1 марта СМИ писали, что Индия хочет убедить членов G20 "правильно" называть войну в Украине. Речь идет о том, чтобы называть ее "войной в Украине", а не "войной России в Украине".