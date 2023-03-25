Москва не выполняет свои обязательства: между РФ и Индией назревает новый конфликт, — СМИ

По словам журналистов, Россия не способна удовлетворить спрос на поставки оружия для Индии.

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Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам оружия в Индию из-за войны в Украине. Это может создать напряжение между Нью-Дели и Москвой, о чем пишет CNN.

Издание пишет, что представитель ВВС Индии заявил парламенту, что из-за российского вторжения в Украину крупная поставка оружия из РФ сорвалась.

Нижняя палата парламента Индии 22 марта опубликовала заявление, в котором четко указывается на недостатки в возможностях РФ выполнить свои обязательства перед Индией.

"Они сообщили нам в письменном виде, что не могут его (оружие, — ред.) доставить", — говорится в сообщении.

В отчете не упоминаются особенности доставки.

По словам журналистов, самая крупная текущая поставка из России в Индию — это ЗРК С-400 "Триумф", закупленные в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Однако пока РФ не поставила 2 оставшиеся системы.

Натянутые отношения

В материале говорится, что Нью-Дели имеет прочные связи с Москвой, восходящие к временам холодной войны, и по-прежнему сильно зависит от Кремля в плане военной техники.

По словам Харша Панта, вице-президента по исследованиям и внешней политике исследовательского фонда Think Thank Observer Research Foundation, признание нижней палаты индийского парламента подчеркивают проблемы, которые мешают отношениям Индии и РФ.

"А украинский кризис ускорил тенденцию, которую Индия очень долго пыталась диверсифицировать и была обеспокоена своей чрезмерной зависимостью от России", — сказал он журналистам.

Ранее аналитики из "Стокгольмского международного института исследований мира" (SIPRI) заявили, что экспорт российского оружия терпит крах. По словам аналитиков, экспорт российского оружия сократился в 8 из 10 крупнейших покупателей. Так, в Индию количество поставляемых вооружений упало на 37%, а в остальные 7 стран — в среднем на 59%.

Также сообщалось, что Моравецкий недоволен объемами помощи ФРГ Украине. Параллельно с критикой Моравецкий все же отметил, что Германия изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.