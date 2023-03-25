"Не настолько щедра, как должна": Моравецкий недоволен объемами помощи ФРГ Украине

Параллельно с критикой Моравецкий все же отметил, что Германия изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.

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Германия должна отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая страна на сегодняшний день. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вчера, 24 марта.

"Они не были настолько щедрыми, как должны быть. Я все еще призываю их к этому", — сказал глава польского правительства, подчеркнув, что не совершает нападки на ФРГ, а "только констатирует очевидное".

Кроме того, он подверг критике прежнюю энергетическую политику Германии, которая в значительной степени зависела от импорта российского газа, что, как считает польский премьер, привело Европу на опасный путь. При этом, Моравецкий подтвердил, что Германия все же изменила свою политику, отменив запрет на отправление оружия в зону боевых действий и объявив массовые инвестиции в модернизацию собственной армии.

Моравецкий добавил, что свои взгляды на поддержку Украины он обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцом: "Я время от времени об этом говорю. Я прошу его о большей поддержке. Это все, что я могу сделать".

Напомним, 20 марта Матеуш Моравецкий заявил, что Германия своей нерешительностью придает Путину уверенности в его действиях тогда, когда речь идет о необходимости показать силу Европы перед Россией.

Тем временем, 19 марта министр юстиции германии заявил, если президент РФ Владимир Путин окажется на территории Германии, местные власти будут обязаны взять его под арест и передать представителям Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест главы Кремля.

13 марта стало известно, что нефтяное эмбарго Евросоюза на российскую нефть позволило Германии полностью отказаться от ресурса из РФ.

3 марта, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которой отметил, что поддержка лидером ФРГ Украины в войне против РФ "имела огромное значение".