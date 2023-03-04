"Вы привели к историческим изменениям": Байден похвалил Шольца за поддержку Украины

По словам американского президента, помимо военной помощи, Германия оказала гражданам Украины глубокую моральную поддержку.

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В пятницу, 3 марта, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которой отметил, что поддержка лидером ФРГ Украины в войне против РФ "имела огромное значение". Об этом пишет CNN.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и знаете, я бы сказал, что помимо вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой", — заявил Байден.

Президент США указал на то, что Шольц привел Германию к "историческим изменениям", увеличив финансирование оборонной отрасли, а также отказавшись от покупки энергоресурсов у Российской Федерации.

По мнению Байдена, союзничество США и ФРГ делает Североатлантический альянс более сильным и боеспособным.

В свою очередь Шольц заверил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет нужно. Он также добавил, что трансатлантическое партнерство сейчас пребывает в "очень хорошей форме".

"Очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможной необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени", — отметил канцлер, говоря о полномасштабной российской агрессии против Украины.

О том, что 3 марта Олаф Шольц посетил США чтобы встретиться с Джо Байденом, ранее сообщало агентство Reuters. Журналисты писали, что лидеры двух стран обсудят дополнительную поддержку Украины, а также возможную военную помощь РФ со стороны Китая.

Напомним, что 2 марта Олаф Шольц заявил, что Киев получит гарантии безопасности от Запада после окончания войны с РФ. Канцлер отметил, что переговоры на данную тему уже ведутся.

Шольц также пообещал, что в ближайшие недели на вооружение ВСУ поступит новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и систем ПВО IRIS-T. Он подчеркнул, что правительство ФРГ не станет принимать "легкомысленных решений" относительно военных поставок.