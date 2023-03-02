Украина получит новую партию САУ Gepard и ПВО IRIS-T в ближайшие недели, — Шольц

Кроме того, ФРГ работает над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что в ближайшие недели Украина получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel.

Кроме того, политик во время выступления в Бундестаге заявил, что ФРГ работает над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

Шольц сказал депутатам, что его правительство не будет принимать "легкомысленных решений" относительно военной помощи и будет решать этот вопрос самостоятельно и без давления.

"Я уверяю вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Невозможно вести переговоры под дулом пистолета — за исключением вашего собственного повиновения", — заявил канцлер.

Напомним, в том же выступлении Олаф Шольц призвал Китай повлиять на Россию и не поставлять ей вооружение. Глава немецкого правительства также сомневается, что глава Кремля Владимир Путин готов сейчас вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

14 февраля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство подписало контракт с военной компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard. По его словам, установки Gepard были сняты с вооружения Германии в 2010 году, а самих боеприпасов к ним осталось не более 60 тысяч.

21 февраля гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что первую поставку боеприпасов стоит ожидать не раньше июля. Сейчас компания удвоила производственные мощности в два раза.