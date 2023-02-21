"Работаем на полную мощность": в ФРГ озвучили сроки поставок БМП Marder и снарядов для Gepard

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания для предоставления военной помощи Украине удвоила производственные мощности, а в некоторых секторах — даже увеличила их втрое.

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Генеральный директор крупнейшего немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер 20 февраля назвал ориентировочные сроки поставок Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard. По его словам первую поставку снарядов следует ожидать к июлю, сообщает телеканал CNN.

Такое заявление Паппергер сделал, выступая перед журналистами вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом после посещения производственной площадки танков в Унтерлуэссе, расположенной на западе Германии.

Кроме боеприпасов для Gepard для Украины к концу марта также будут готовы 20 единиц боевых машин Marder, сообщил гендиректор. В ответ на призыв Писториуса к производителям оружия увеличить производство боеприпасов, Паппергер сказал, что его компания удвоила мощности, а в некоторых секторах даже увеличила их втрое.

"В производстве оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощности за одну смену, если будут заключены контракты", — отметил Паппергер.

Что касается танков Leopard 2, то здесь ситуация иная. По словам Писториуса, производство современной боевой машины такого уровня занимает от двух до двух с половиной лет.

"Все, что мы сейчас передаем Украине, будет доступно для замены только через два или два с половиной года", — подчеркнул министр.

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Напомним, 14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что федеральное правительство подписало контракт с военной компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard 1A2. По информации немецких журналистов, Бундесвер испытывал дефицит снарядов к Gepard — в 2022 году осталось лишь 60 тысяч 35-мм снарядов.

Ранее журналисты Фокуса пообщались с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. В ходе беседы он сказал, что в условиях интенсивных боевых действиях ситуация снарядного голода для украинской армии недопустима.