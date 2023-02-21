"Працюємо на повну потужність": у ФРН озвучили терміни постачання БМП Marder та снарядів для Gepard

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія для надання військової допомоги Україні подвоїла виробничі потужності, а в деяких секторах навіть збільшила їх утричі.

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Генеральний директор найбільшого німецького виробника озброєнь Rheinmetall Армін Паппергер 20 лютого назвав орієнтовні терміни постачання Україні боєприпасів для зенітних установок Gepard. За його словами, перше постачання снарядів слід очікувати до липня, повідомляє телеканал CNN.

Таку заяву Паппергер зробив, виступаючи перед журналістами разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом після відвідин виробничого майданчика танків в Унтерлуесі, розташованому на заході Німеччини.

Крім боєприпасів для Gepard для України до кінця березня також буде готово 20 одиниць бойових машин Marder, повідомив гендиректор. У відповідь на заклик Пісторіуса до виробників зброї збільшити виробництво боєприпасів, Папергер сказав, що його компанія подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть збільшила їх утричі.

"У виробництві зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужності за одну зміну, якщо буде укладено контракти", — зазначив Паппергер.

Що ж до танків Leopard 2, то тут ситуація інша. За словами Пісторіуса, виробництво сучасної бойової машини такого рівня займає від двох до двох із половиною років.

"Все, що ми зараз передаємо Україні, буде доступне для заміни лише через два чи два з половиною роки", — наголосив міністр.

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Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що федеральний уряд підписав контракт із військовою компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard 1A2. За інформацією німецьких журналістів, Бундесвер відчував дефіцит снарядів до Gepard — 2022 року залишилося лише 60 тисяч 35-мм снарядів.

Раніше журналісти Фокусу поспілкувалися з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Під час бесіди він сказав, що в умовах інтенсивних бойових діях ситуація снарядного голоду для української армії є неприпустимою.