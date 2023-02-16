"Ситуація снарядного голоду для української армії неприпустима", — експерт

За словами Олександра Мусієнка, розмови про нарощування виробництва снарядів уже ведуться у Сполучених Штатах та ФРН. На його думку, це може стати каталізатором для такої реакції з боку інших політиків західних країн.

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На фронті української армії не вистачає снарядів. Міжнародні партнери відновлюють виробництво та розміщують додаткові замовлення для України. Про це у коментарі Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Розмови про те, що Україна використовує велику кількість боєприпасів, справді ведуться, але це не означає, що хтось говорить про неефективність", — зазначив він.

За словами Мусієнка, ефективність у цьому питанні підтверджується тим, що РФ не досягла перемоги у війні.

"Ефективність підтверджується тим, що Росія не досягла перемоги у війні і була змушена втратити майже 60% територій, які вона окупувала з початку повномасштабного вторгнення. Умови ведення бойових дій дуже інтенсивні, нам потрібна велика кількість тієї зброї, яку ми використовуємо. На потреби і запити реагують США та інші країни. США виділили $522 млн місцевим компаніям на додаткове виробництво снарядів та боєприпасів для артилерії для України. Ці снаряди мають термін поставки — березень. Про нарощування виробництва зброї заявив і міністр оборони Німеччини. контракти з виробниками. Ця ситуація прискорюватиме реакції багатьох політиків західних країн з метою перегляду політики після завершення холодної війни, коли здавалося, що зброї багато не потрібно. Наразі триває перегляд і нарощування виробництва. він.

Детальніше про ситуацію з наданням Україні західної зброї та допомоги від партнерів ви можете прочитати у нашій статті: "Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги — секретні сигнали з Рамштайну".

Нагадаємо, Німеччина оголосила про поновлення виробництва боєприпасів для танків Gepard.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що українська армія використовує більше снарядів, ніж випускає військово-промисловий комплекс Альянсу.