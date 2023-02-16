"Ситуация снарядного голода для украинской армии недопустима", — эксперт

По словам Александра Мусиенко, разговоры о наращивании производства снарядов уже ведутся в Соединенных Штатах и ФРГ. По его мнению, это может стать катализатором для подобной реакции со стороны многих других политиков западных стран.

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На фронте украинской армии не хватает снарядов. Международные партнеры возобновляют производство, а также размещают дополнительные заказы для Украины. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Разговоры о том, что Украина использует большое количество боеприпасов, действительно, ведутся, но это не означает, что кто-то говорит о неэффективности, — отметил он

По словам Мусиенко, эффективность в данном вопросе подтверждается тем, что РФ не достигла победы в войне.

"Эффективность подтверждается тем, что Россия не достигла победы в войне и была вынуждена потерять почти 60% территорий, которые она оккупировала с начала полномасштабного вторжения. Условия ведения боевых действий очень интенсивны, нам необходимо большое количество того оружия, которое мы используем. На потребности и запросы реагируют США, и другие страны. США выделили $522 млн местным компаниям на дополнительное производство снарядов и боеприпасов для артиллерии для Украины. Эти снаряды имеют срок поставки – март. О наращивании производства оружия заявил и министр обороны Германии. Он сказал, что есть уже подписаны контракты с производителями. Эта ситуация будет ускорять реакции многих политиков западных стран с целью пересмотра политики после завершения холодной войны, когда казалось, что оружия много не нужно. Сейчас идет пересмотр и наращивание производства. Ситуация снарядного голода для украинской армии — недопустима", — добавил он.

Детальнее о ситуации с предоставлением Украине западного оружия и помощи от партнеров вы можете прочитать в нашей статье: "Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна".

Напомним, Германия объявила о возобновлении производства боеприпасов для танков Gepard.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что украинская армия использует больше снарядов, чем выпускает военно-промышленный комплекс Альянса.