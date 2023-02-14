Война с дефицитом: в ФРГ возобновят выпуск боеприпасов для поставленных ВСУ систем Gepard

Установки Gepard были сняты с вооружения Германии в 2010 году, а самих боеприпасов к ним осталось не более 60 тысяч. Чтобы восполнить запасы компания Rheinmetall начнет собственное производство 35-мм снарядов.

Related video

Министр обороны Германии Борис Писториус 14 февраля заявил, что правительство подписало контракт с военной компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard 1A2, которые ранее были поставлены Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны", — сказал Писториус перед встречей с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе.

Отмечается, что боеприпасы для зенитных систем были в дефиците, поскольку Минобороны Германии сняли Gepard с вооружения в 2010 году. Поэтому в течение несколько месяцев Берлин пытался найти боеприпасы для этих установок, так как по информации журналистов Der Spiegel, в Германии осталось всего лишь 60 тысяч 35-миллиметровых снарядов.

Кроме того проблема заключалась еще в том, что Швейцария в ноябре прошлого года не разрешила Германии и Дании реэкспорт боеприпасов калибра 35х228 мм для самоходок Gepard. Тогда в Берне заявили, что такие действия нарушают закон о военной технике, согласно которому оружие швейцарского производства запрещено передавать странам, находящимися в состоянии войны.

Напомним, 8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Украину заявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в котором будут пять единиц установок Gepard. По его словам, вооружение будет поставлено до конца февраля.

Ранее бойцы ВСУ положительно оценивали возможности немецких самоходок. По словам журналистов Bild, украинские военные эффективно применяют Gepard в борьбе против иранских дронов.