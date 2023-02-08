Германия передаст Украине управляемые ракеты и новую партию ЗСУ Gepard

Новый пакет военной помощи поступит в Украину до конца февраля. А в марте ожидаются танки и инженерные мостоукладчики.

Related video

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Украину анонсировал передачу еще 5 установок ЗСУ Gepard и управляемые ракеты. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

До конца февраля 2023 года украинскую армию усилят ракетами для ПВО, 5 зенитными самоходными установками Gepard и 5 инженерными машинами Pioneer 2A1 Dachs. Также в следующем месяце Германия передаст 5 инженерных мостоукладчиков Biber.

В ходе визита Писториус заявил, что 14 танков Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта. Также он анонсировал передачу более 100 танков Leopard 1A5 в ходе нынешнего и следующего годов.

Добавим, бойцы ВСУ позитивно отзываются о ЗСУ Gepard. 35-мм пушка способна сбивать крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

"С беспилотниками Shahed очень легко бороться. Радар Gepard их хорошо обнаруживает и 35-мм боеприпасы быстро справляются с медленными дронами.", — сказал оператор установки немецкому изданию Bild.

Напомним, 8 февраля Писториус заявил, что мир без Путина был бы лучше, так как Кремль грозит ядерной эскалацией.

20 января Германия анонсировала военную помощь на 1 млрд евро, в который вошли танки, БМП и ЗСУ.