Німеччина передасть Україні керовані ракети та нову партію ЗСУ Gepard

Новий пакет військової допомоги надійде до України до кінця лютого. А в березні очікуються танки та інженерні мостоукладачі.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в Україну анонсував передачу ЗСУ ще 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та керовані ракети. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

До кінця лютого 2023 року українську армію посилять ракетами для ППО, 5 зенітними самохідними установками Gepard та 5 інженерними машинами Pioneer 2A1 Dachs. Також наступного місяця Німеччина передасть 5 інженерних мостоукладачів Biber.

Під час візиту Пісторіус заявив, що 14 танків Leopard 2A6 прибудуть до України до кінця березня. Також він анонсував передачу понад 100 танків Leopard 1A5 у цьому та наступному роках.

Додамо, бійці ЗСУ позитивно відгукуються про зенітну самохідну артилерійську установку Gepard. 35-мм гармата здатна збивати крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

"З безпілотниками Shahed дуже легко боротися. Радар Gepard їх добре виявляє і 35-мм боєприпаси швидко справляються з повільними дронами", — сказав оператор установки німецькому виданню Bild.

Нагадаємо, 8 лютого Пісторіус заявив, що світ без Путіна був би кращим, оскільки Кремль загрожує ядерною ескалацією.

20 січня Німеччина анонсувала військову допомогу на 1 млрд євро, до якого увійшли танки, БМП та ЗСУ.