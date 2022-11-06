Из-за позиции Швейцарии: в Бундестаге призвали пересмотреть цепи поставок оружия

В Берне дважды отказались передать Киеву боеприпасы для немецких установок Gepard, объясняя это нейтралитетом в вопросах войны РФ против Украины. В Германии говорят, что больше не могут быть зависимыми от этой позиции.

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Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала пересмотреть цепи поставок боеприпасов из-за позиции Швейцарии о нейтралитете в войне РФ против Украины. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

На этой неделе Берн уже во второй раз запретил Германии поставлять в Украину боеприпасы швейцарского производства для немецких зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Глава комитета раскритиковала решение Швейцарии об отказе реэкспорта вооружения. По словам Штрак-Циммерман, Германия больше не может зависеть в вопросах поставок от позиции Берна.

"Германия больше не может ставить себя в зависимость, как в случае со швейцарскими боеприпасами для ЗСУ Gepard", –– прокомментировала председатель комитета.

По ее словам, Германия не может чувствовать себя в безопасности. Она отметила, что если на ФРГ или другую страну-члену НАТО нападут, а Швейцария откажется поставить боеприпасы из-за своего "нейтралитета", то это станет серьезной проблемой.

В настоящее время Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы для состоящей на вооружении Вооруженных сил ФРГ системы ПРО MANTIS, БМП Puma, а также для истребителей Tornado и Eurofighter.

"Германия должна немедленно пересмотреть, при необходимости изменить или скорректировать соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов. Надежность в этой ситуации крайне важна", — добавила Циммерман.

В то же время немецкий политик отметила, что в ближайшие годы потребуются закупки боеприпасов на сумму, превышающую €20 млрд.

26 октября стало известно, что Швейцария ввела ограничения на поставку продукции военного назначения в Украину.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, как немецкие Gepard уничтожают иранские дроны.