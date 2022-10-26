Швейцария ограничила поставки военной продукции в Украину: стала известна причина

Нашей стране не будут отправлять шлемы и бронежилеты. В то же время отправку гуманитарной помощи Федеральный совет одобрил.

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Швейцария ввела ограничения на поставку продукции военного назначения в Украину. Информация об этом появилась на сайте Федерального совета Швейцарии.

Речь идет об ограничениях на поставки украинским военным бронежилетов и шлемов.

В Федеральном совете свое решение пояснили следующим образом.

"Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку", — говорится в докладе в ответ на постулат о нейтралитете, полный текст которого опубликован на официальном сайте ведомства.

Таким образом, Федеральный совет пришел к выводу, что он будет продолжать придерживаться практики нейтралитета. Правительство страны считает, что такая позиция — действенный инструмент швейцарской внешней политики и политики безопасности.

В то же время, заявки на отправку гуманитарной помощи населению Украины не вызвали проблем и были одобрены. Речь идет о запросах на поставку медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и шерстяных одеял.

Ранее стало известно о том, что Швейцария ужесточает правила выделения соцпомощи беженцам из Украины. По информации журналистов, теперь при начислении финансовой поддержки украинцам в Швейцарии будет учитываться их благосостояние.

Фокус также писал о том, что в Швейцарии мужчина напал на молодых людей из-за украинского языка. Сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.