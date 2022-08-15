В Швейцарии мужчина напал на девушек из-за украинского языка

Сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.

В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинских студентов-беженцев. Он обвинил граждан Украины в "притеснении" русского языка. Об этом в Facebook сообщила одна из пострадавших — студентка-журналистка Яна Сончковская.

По словам девушки, сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.

"Компания московитов, которые годами живут в Цюрихе, набросилась на беженцев из Украины с обвинениями в притеснении русского языка", — написала она.

Журналистка добавила, что конфликт начался после разговора с россиянами на английском. "Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали притеснять мой язык?" — сказал мужчина, используя ненормативную лексику.

"Ничего я не притесняю, разговаривая с вами по-английски. Я ничего не сказала. Не трогайте нас", — заявила студентка.

Потом злоумышленник прижал к стене девушку и кричал, что она приехала "щемить" его язык. "Ты, с*ка, унижаешь россиян, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права меня унижать. Я здесь живу, вы меня притесняете", — говорил нападающий.

Сончковская и остальные студенты оттолкнули злоумышленника. Затем "беларус" спросил у их товарища, из Украины ли он, и, получив утвердительный ответ, ударил его по лицу.

"Я начала снимать с призывом не трогать руками моих друзей и дождаться полиции, которую попросила вызвать. Все происходило настолько быстро, что я плохо настроила камеру и не включила вспышку. Именно из-за этого трудно разглядеть их лица. Камеры московиты испугались, а еще больше предупреждение о звонке в полицию", — отметила Сончковская.

Позже русскоязычный злоумышленник пожелал смерти украинцам, а Сончковская пообещала прославить его на всю сеть. Услышав это, нападавший озверел и выбил у девушки из рук телефон, говорится с публикации.

Напомним, ранее МИД РФ жаловалось, что российские граждане за рубежом подвергаются дискриминации. В ведомстве утверждают, что россиянам отказывают в услугах, отстраняют от культурных и спортивных мероприятий, увольняют с работы и подвергают угрозам и нападениям.

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