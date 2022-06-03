Бьют и заставляют осудить Кремль: в МИД РФ рассказали, как россиянам достается за рубежом

Министерство составило широкий список "нарушений прав россиян": от нападений и отказов оказывать гражданам РФ различные услуги до принуждения к публичному осуждению действий Кремля.

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МИД России подготовило доклад "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах", сообщает пресс-служба министерства. Доклад основан на донесениям от различных российских учреждений, находящихся за рубежом, материалах российских и иностранных СМИ и сообщений сотен россиян об ущемлении их прав.

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"К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией "специальной военной операцией" по денацификации и демилитаризации Украины (так в России называют развязанную против Украины войну — Фокус)", — сказано в отчете МИДа.

На что жалуются россияне

По данным министерства, в список наиболее распространенных инцидентов вошли следующие:

отказы от оказания различных услуг (образовательных, медицинских, банковских);

введение мер, направленных против российского бизнеса;

арест имущества российских граждан;

принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий властей РФ;

отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей, конкурсов и,прочих культурных мероприятий;

нападения, угрозы, оскорбления, порча имущества;

бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение россиян из квартир.

Также в МИД отмечают, что российская история и искусство стали "жертвами моды на культуру отмены": из всемирного культурного наследия предлагают исключить русский балет, литературу и музыку.

Министерство подчеркивает, что по миру "прокатилась волна нападений на российские дипломатические представительства", а также их сотрудников в Варшаве и в Вильнюсе. Достается и русским детям, которые учатся в зарубежных школах: одноклассники их унижают и оскорбляют, а учителя игнорируют такие инциденты.

"Все это свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений", — отмечают в российском МИДе.

Напомним, 9 мая на мемориальном кладбище в Варшаве российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. В адрес российской делегации люди кричали лишь два слова: "фашисты" и "ганьба".

В апреле озеро напротив посольства России в Вильнюсе окрасили в цвет крови. "Кровавый" пруд стал символом ответственности за военные преступления и геноцид, который российские оккупанты устроили в Украине.