Б'ють і змушують засудити Кремль: у МЗС РФ розповіли, як росіянам дістається за кордоном

Міністерство склало широкий перелік "порушень прав росіян": від нападів та відмов надавати громадянам РФ різні послуги до примусу до публічного засудження дій Кремля.

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МЗС Росії підготувало доповідь "Про порушення прав російських громадян та співвітчизників у закордонних країнах", повідомляє пресслужба міністерства. Доповідь ґрунтується на повідомленнях від різних російських установ, що знаходяться за кордоном, матеріалах російських та іноземних ЗМІ та повідомлень сотень росіян про утиск їх прав.

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"До збережених протягом минулих років характерних проблем додалася шокувальна своєю дикістю тотальна дискримінація росіян, включаючи дипломатів, у зв'язку з "спеціальною військовою операцією" з денацифікації та демілітаризації України, що проводиться Російською Федерацією (так у Росії називають розв'язану проти України війну — Фокус)", — сказано у звіті МЗС.

На що скаржаться росіяни

За даними міністерства, до списку найпоширеніших інцидентів увійшли такі:

відмови від надання різноманітних послуг (освітніх, медичних, банківських);

запровадження заходів, спрямованих проти російського бізнесу;

арешт майна російських громадян;

примуси до громадських покаянь та засудження дій влади РФ;

усунення від спортивних змагань, музичних фестивалів, конкурсів та інших культурних заходів;

напади, погрози, образи, псування майна;

побутова дискримінація: звільнення з роботи, виселення росіян із квартир.

Також у МЗС зазначають, що російська історія та мистецтво стали "жертвами моди на культуру скасування": із всесвітньої культурної спадщини пропонують виключити російський балет, літературу та музику.

Міністерство наголошує, що світом "прокотилася хвиля нападів на російські дипломатичні представництва", а також їхніх співробітників у Варшаві та у Вільнюсі. Дістається і російським дітям, які навчаються у закордонних школах: однокласники їх принижують та ображають, а вчителі ігнорують такі інциденти.

"Все це свідчить про глибину та масштаби поширення в західній спільноті русофобських настроїв", — зазначають у російському МЗС.

Нагадаємо, 9 травня на меморіальному цвинтарі у Варшаві російського посла у Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. На адресу російської делегації люди кричали лише два слова: "фашисти" та "ганьба".

У квітні озеро навпроти посольства Росії у Вільнюсі пофарбували у колір крові. "Криваве" озеро стало символом відповідальності за воєнні злочини та геноцид, який російські окупанти влаштували в Україні.