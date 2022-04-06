Озеро біля посольства Росії в Литві пофарбували в колір крові (фото, відео)

"Кривавий" став став символом відповідальності за воєнні злочини та геноцид, який російські окупанти влаштували в Україні.

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Озеро навпроти посольства Росії в престижному районі Вільнюса Жверінас пофарбували в колір крові. Про це написав литовський портал Delfi з посиланням на представників влади міста.

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Кривавий став символізує відповідальність Росії за воєнні злочини проти українців, повідомили чиновники.

"Така акція стала закликом до дії світової спільноти проти геноциду, який Росія влаштувала в Україні", – прокоментував представник міського самоврядування Вільнюса Паулюс Вайтекенас.

"Важливо не забувати розправи росіян над українцями. Жах, який РФ творить в Україні, не повинен перетворитися на норму. Коли такі країни, як Німеччина, не вводять адекватні санкції проти агресора. Вони замість людей вибирають гроші, тому важко зберегти надію. Ось чому важливо поширювати правильну інформацію та тиснути на наші уряди", – наголосив він.

Прессекретарка Вільнюської повітової поліції Юлія Самороковська заявила, що акцію узгодили з правоохоронцями, а ставок пофарбували екологічно чистими фарбами.

Олімпійська чемпіонка з плавання з Литви Рута Мейлутіте перепливла забарвлений у червоний колір ставок.

Нагадаємо, що Литва 4 квітня знизила рівень дипломатичних відносин із РФ і відкликала посла з Москви. Влада країни закриє російське консульство в Клайпеді.

Литовський Сейм 17 березня одноголосно підтримав резолюцію щодо закриття неба над Україною. А в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про запровадження надзвичайного стану в країні.