Сейм Литви одноголосно виступив за встановлення над Україною безпольотної зони

Депутати ухвалили резолюцію, в якій закликають ООН вжити заходів щодо закриття повітряного простору над Україною.

Литовський Сейм підтримав резолюцію щодо встановлення над Україною безпілотної зони. Рішення було ухвалене депутатами одноголосно, повідомляє Twitter Сейму Литви.

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"Сейм одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову смерть мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Що каже Захід про закриття неба над Україною?

Після звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів Заходу з вимогою закрити повітряний простір над територією України, була відповідь, яка дала зрозуміти українському президенту, що на такий крок Захід швидше за все не піде.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі озвучила позицію США з цього питання і назвала такий крок "не найкращою ідеєю". За її словами, закриття неба над Україною по суті означатиме, що американські військові збиватимуть літаки ВКС РФ, чого особисто "не хоче робити президент" Джо Байден.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не закриватиме небо над Україною. Генсек наголосив, що запровадження безпольотної зони над українським небом однозначно призведе до відкритого конфлікту з Росією. Він вважає, що єдиний спосіб закрити небо — це відправити літаки НАТО збивати російські літаки, що, зі свого боку, закінчиться повномасштабною війною у всій Європі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не збирається створювати безпольотну зону, оскільки подібні спроби призведуть до війни з Росією. За його словами, президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що США не воюватимуть з Росією.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід не може задовольнити вимогу Зеленського про закриття повітряного простору над Україною, оскільки це в кінцевому підсумку може призвести до початку третьої світової війни і відповідно до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, що голова Комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до представників ЄС із проханням закрити українське небо. Вона аргументувала тим, що є загроза екологічної катастрофи, оскільки російські війська контролюють Чорнобильську та Запорізьку АЕС.