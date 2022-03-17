Сейм Литвы единогласно выступил за установление над Украиной бесполетной зоны

Депутаты приняли резолюцию, в которой призывают ООН принять меры по закрытию воздушного пространства над Украиной.

Литовский Сейм поддержал резолюцию по установлении над Украиной беспилотной зоны. Решение было принято депутатами единогласно, сообщает Twitter Сейма Литвы.

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"Сейм единогласно принял резолюцию, в которой призывает ООН принять немедленные меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую смерть мирных жителей", — говорится в сообщении.

Что говорит Запад о закрытии неба над Украиной?

После обращения президента Украины Владимира Зеленского к лидерам Запада с требованием закрыть воздушное пространство над территорией Украины, последовал ответ, который дал понять украинскому президенту, что на такой шаг Запад скорее всего не пойдет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки озвучила позицию США по этому вопросу и назвала такой шаг "не лучшей идеей". По ее словам, закрытие неба над Украиной в сущности будет означать, что американские военные будут сбивать самолеты ВКС РФ, чего лично "не хочет делать президент" Джо Байден.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет закрывать небо над Украиной. Генсек подчеркнул, что введение бесполетной зоны над украинским небом однозначно приведет к открытому конфликту с Россией. Он считает, что единственным средством закрыть небо — это отправить самолеты НАТО сбивать российские самолеты, что в свою очередь закончится полномасштабной войной во всей Европе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что что Вашингтон не собирается создавать бесполетную зону, поскольку подобные попытки приведут к войне с Россией. По его словам, президент Джо Байден дал ясно понять, что США не будут воевать с Россией.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад не может удовлетворить требование Зеленского о закрытии воздушного пространства над Украиной, поскольку это в конечном итоге может привести к началу третьей мировой войны и соответственно к ядерной катастрофе.

Напомним, что глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к представителям ЕС с просьбой закрыть украинское небо. Она аргументировала тем, что существует угроза экологической катастрофы, поскольку российские войска контролируют Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.