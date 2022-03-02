Закрытие неба над Украиной может остановить Путина: Рада обратилась к ЕС

Закрытие неба над Украиной способно остановить войну и Путина. Европейские партнеры проинформированы о том, что существуют угрозы экологической катастрофы из-за попыток вражеских войск захватить другие атомные электростанции в Украине.

Глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к европейским партнерам с просьбой закрыть украинское небо. Об этом 2 марта сообщают в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

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Климпуш-Цинцадзе встретилась с лидерами партий-членов Европейской народной партии из Нордических стран и стран Балтии. Она проинформировала украинских партнеров о ситуации в Украине на седьмой день войны.

Председатель Комитета подробно остановилась на сложной гуманитарной обстановке на Юге, Севере и Востоке Украины. Также акцентировала внимание на угрозах экологической катастрофы и попытках россиян захватить другие атомные электростанции, ведь Чернобыльская АЭС взята вражескими войсками, и они своей техникой, передвигающейся Чернобыльской зоной, подняли радиоактивную почву, после чего в регионе наблюдается всплеск радиации.

Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за военную и гуманитарную помощь партнерам ЕС, но подчеркнула, что Запад осуществил неправильную оценку угроз со стороны России и поэтому сейчас должен действовать на опережение всех вызовов, исходящих от Путина. "Главное, что сегодня способно остановить Путина – это закрытие неба над Украиной. Мы просим закрыть небо".

28 февраля из-за вторжения России в Украину ряд стран закрыл свое воздушное пространство для РФ. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Но НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Министр сомневается, что НАТО решится установить бесполетную зону над Украиной из-за риска того, что в таком случае Альянс будет втянут в войну с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что "в войну все давно втянуты, причем Россией".