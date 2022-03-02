Закриття неба над Україною може зупинити Путіна: Рада звернулася до ЄС

Закриття неба над Україною здатне зупинити війну та Путіна. Європейські партнери поінформовані про те, що є загрози екологічної катастрофи через спроби ворожих військ захопити інші атомні електростанції в Україні.

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до європейських партнерів із проханням закрити українське небо. Про це 2 березня повідомляють у Telegram-каналі Верховної Ради України.

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Климпуш-Цинцадзе зустрілася з лідерами партій-членів Європейської народної партії зі Скандинавських країн та країн Балтії. Вона поінформувала українських партнерів щодо ситуації в Україні на сьомий день війни.

Голова Комітету докладно зупинилася на складній гуманітарній ситуації на Півдні, Півночі та Сході України. Також наголошувала на загрозах екологічної катастрофи та спробах росіян захопити інші атомні електростанції, адже Чорнобильську АЕС взяли ворожі війська, і вони своєю технікою, що пересувається Чорнобильською зоною, підняли радіоактивний ґрунт, після чого в регіоні спостерігають сплеск радіації.

Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала за військову та гуманітарну допомогу партнерам ЄС, але наголосила, що Захід неправильно оцінив загрози з боку Росії й тому зараз має діяти на випередження всіх викликів Путіна. "Головне, що сьогодні може зупинити Путіна, — це закриття неба над Україною. Ми просимо закрити небо".

28 лютого через вторгнення Росії в Україну низка країн закрила свій повітряний простір для РФ. Практично все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Але НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі. Міністр сумнівається, що НАТО вирішить встановити безполітну зону над Україною через ризик того, що так Альянс втягнеться у війну з Росією. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що "у війну всі давно втягнуті, причому Росією".