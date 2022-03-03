Закрытие неба над Украиной: Зеленский обратился к НАТО (видео)

Глава государства заявил, что готов считать оторванные руки и ноги убитых от авиаударов людей, чтобы "достучаться" до Альянса в вопросе закрытия неба над нашей страной.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал об авиаударах, наносимых российскими оккупантами по Киеву и другим городам Украины. В этом контексте лидер государства эмоционально прокомментировал позицию США и НАТО относительно закрытия воздушного пространства над Украиной.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Президент отметил, что бомбардировщики и ракеты летят в сторону украинских городов как с территории России, так и с территории Беларуси. Поэтому Украина хочет ввести "закрытие неба", потому что с воздуха "конкретно убивают" украинских граждан.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что если Запад отказывается закрывать воздушное пространство над Украиной, то он может предоставить стране боевые самолеты.

"Если вы не можете закрыть небо, то дайте мне самолеты. Разве это не справедливо? Скажите! Они очень дорогие, они дороже человеческой жизни? Окей, мы нашли самолеты времен Советского Союза. Можно нам получить такие самолеты?" — спросил Зеленский.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Wall Street Journal американцы ответили украинской стороне, что введение беспилотной зоны в небе над Украиной является "не наилучшей идеей", поскольку это будет означать вступление США в прямой военный конфликт с Россией.

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты… Это, безусловно, эскалация. Этого не хочет делать президент", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину, предложив ему "переговоры, но не за 30-метровым столом".

Владимир Зеленский 1 марта провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры государств обсудили антироссийские санкции и предоставление Киеву оборонной помощи.