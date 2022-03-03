Закриття неба над Україною: Зеленський звернувся до НАТО (відео)

Глава держави заявив, що готовий рахувати відірвані руки та ноги вбитих від авіаударів людей, щоб "достукатися" до Альянсу в питанні закриття неба над нашою країною.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розповів про авіаудари, які завдають російські окупанти по Києву та інших містах України. У цьому контексті лідер держави емоційно прокоментував позицію США та НАТО щодо закриття повітряного простору над Україною.

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Президент зазначив, що бомбардувальники та ракети летять у бік українських міст як з території Росії, так і з території Білорусі. Тому Україна хоче запровадити "закриття неба", бо з повітря "конкретно вбивають" українських громадян.

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей повинна вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що якщо Захід відмовляється закривати повітряний простір над Україною, він може надати країні бойові літаки.

"Якщо ви не можете закрити небо, то дайте мені літаки. Хіба це не справедливо? Скажіть! Вони дуже дорогі, вони дорожчі за людське життя? Окей, ми знайшли літаки часів Радянського Союзу. Можна нам отримати такі літаки?" — спитав Зеленський.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на Wall Street Journal, американці відповіли українській стороні, що введення безпілотної зони в небі над Україною є "не найкращою ідеєю", оскільки це означатиме вступ США до прямого військового конфлікту з Росією.

"Це, по суті, означало б, що американські військові збиватимуть літаки, російські літаки... Це, безумовно, ескалація. Цього не хоче робити президент", — сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, що під час пресконференції президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна, запропонувавши йому "переговори, але не за 30-метровим столом".

Володимир Зеленський 1 березня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Лідери держав обговорили антиросійські санкції та надання Києву оборонної допомоги.