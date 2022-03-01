Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що спілкувалися президенти
Глава держави подякував американському лідеру за підтримку в умовах повномасштабного вторгнення армії РФ і закликав зупинити країну-агресора якнайшвидше.
Президент України Володимир Зеленський 1 березня провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у своєму мікроблозі Twitter.
Під час телефонної розмови президенти двох країн обговорили повномасштабне вторгнення військ Росії до України.
За словами Зеленського, під час переговорів також порушувалися питання про лідерство США в питанні антиросійських санкцій і надання Києву оборонної допомоги.
"Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" — додав президент у своєму Twitter.
Пресслужба Білого дому поки що офіційно не коментувала телефонну розмову між Володимиром Зеленським і Джо Байденом, яка відбулася 1 березня.
Нагадаємо, 23 лютого президент США Джо Байден відмовився проводити двосторонній саміт із Володимиром Путіним через Україну. Американський лідер попереджав, що готовий зустрітися з главою Кремля лише в тому випадку, якщо Росія відведе свої війська.
В умовах повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну Джо Байден також розпорядився вивільнити 30 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Таке рішення, як вважають у Білому домі, дозволить стабілізувати світові енергетичні ринки.