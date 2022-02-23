Байден відмовляється проводити саміт з Путіним через Україну (відео)

Білий дім готовий розглянути можливість проведення зустрічі президентів за умови, якщо Росія піде на деескалацію конфлікту та відведе свої війська від України.

Проведення саміту щодо України з президентом Росії Володимиром Путіним наразі не входить до планів американського лідера Джо Байдена. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, виступаючи на брифінгу 22 лютого.

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Один із кореспондентів зазначив, що державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився проводити 24 лютого двосторонню зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим через те, що Росія розпочала вторгнення в Україну. У цьому контексті журналіст поцікавився, чи Джо Байден планує проводити двосторонній саміт, присвячений Україні, з російським лідером Володимиром Путіним.

За словами Джен Псакі, до планів голови Білого дому наразі не входить зустріч із президентом Росії. Джо Байден, як зазначає прессекретарка, може змінити свої плани щодо саміту з Володимиром Путіним за умови, якщо Москва піде на деескалацію та відведе свої війська.

Водночас, Джен Псакі наголосила, що рішення не проводити двосторонню зустріч із президентом Росії не означає, що США відмовляються від дипломатичного підходу щодо врегулювання війни на Донбасі.

Окремо речниця Білого дому прокоментувала перебування російської регулярної армії на окупованих територіях України. За словами Псакі, Захід повинен відмовитися від формулювання "миротворчі війська", оскільки військовослужбовці РФ лише провокують ескалацію конфлікту.

"Ми називали їх "маленькими зеленими чоловічками", тому що вони не були одягнені в російську військову форму. Тепер ми знаємо, що вони перебувають по всій східній Україні. І вони, хоч і не у формі, поводяться так само, як поводилися б російські військові. Мабуть, нам варто припинити називати їх "миротворцями", тому що вони, звичайно, не є такими — вони допомагають закласти основу для війни. І саме в цьому полягає мета багатьох з них", — підсумувала прессекретарка Білого дому під час брифінгу.

[ + – ] Джо Байден не планує проводити саміт з Путіним через ситуацію в Україні

Варто також зазначити, що 22 лютого голова Держдепу США Ентоні Блінкен відмовився зустрічатися з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим через те, що Росія розпочинає вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 20 лютого адміністрація президента Франції Емманюеля Макрона повідомила про те, що Джо Байден та Володимир Путін погодилися провести новий саміт, присвячений ситуації в Україні. У Білому домі підтвердили цю інформацію та попередили, що зустріч президентів США та Росії відбудеться за умови, якщо Москва не розпочне повномасштабну військову операцію проти Києва.