"Вторгнення починається": Блінкен відмовився від двосторонньої зустрічі з Лавровим (відео)

Росія, за словами голови Держдепу США, відкинула дипломатію щодо врегулювання конфлікту, тому Вашингтон не бачить сенсу проводити переговори зараз.

Зустріч між головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не відбудеться через початок вторгнення російських військ в Україну. Про це американський дипломат заявив під час брифінгу, який проходив 22 лютого.

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Ентоні Блінкен нагадав, що раніше він погодився на двосторонню зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка мала відбутися 24 лютого.

Єдиною умовою для переговорів було те, що російські війська не вторгнуться в Україну. Проте, як зазначив голова Держдепу, Москва порушила цю домовленість, тому Вашингтон не бачить сенсу в зустрічі Блінкена та Лаврова 24 лютого.

"Коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно дала зрозуміти, що повністю відкидає дипломатію, немає сенсу проводити цю зустріч у цей момент. Я проконсультувався з нашими союзниками та партнерами — всі згодні — і сьогодні (22 лютого — ред.) я направив міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому інформую його про це", — додав держсекретар США.

Ентоні Блінкен у ході брифінгу нагадав, що Вашингтон прихильний до дипломатичного врегулювання війни в Україні та продовжить діяти в координації з європейськими союзниками, аналізуючи дії Російської Федерації.

"Ми не дозволимо Росії претендувати на вдавання дипломатії в той же час, коли вона прискорює свій марш шляхом конфлікту та війни", — резюмував глава Держдепу.

[ + – ] Ентоні Блінкен відмовився проводити з Лавровим зустріч щодо Україні

Нагадаємо, останні переговори Блінкена та Лаврова, які були присвячені ситуації навколо України та відводу частини російських військ від кордону, проходили у телефонному режимі 15 лютого.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден готовий провести двосторонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. За словами голови Білого дому, єдиною умовою для організації зустрічі є деескалація конфлікту й те, що Росія не здійснить вторгнення в Україну.