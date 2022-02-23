"Вторжение начинается": Блинкен отказался от двухсторонней встречи с Лавровым (видео)

Россия, по словам главы Госдепа США, отвергла дипломатию по урегулированию конфликта, поэтому Вашингтон не видит смысла проводить переговоры в данный момент.

Встреча между главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не состоится из-за начала вторжения российских войск в Украину. Об этом американский дипломат заявил на брифинге, который проходил 22 февраля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Энтони Блинкен напомнил, что ранее он согласился на двухстороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна была состояться 24 февраля.

Единственным условием для проведения переговоров было то, что российские войска не вторгнутся в Украину. Однако, как отметил глава Госдепа, Москва нарушила эту договоренность, поэтому Вашингтон не видит смысла в встрече Блинкена и Лаврова 24 февраля.

"Когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, нет смысла проводить эту встречу в данный момент. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами — все согласны — и сегодня (22 февраля — ред.) я направил министру иностранных дел Лаврову письмо, в котором информирую его об этом", — добавил госсекретарь США.

Энтони Блинкен в ходе брифинга напомнил, что Вашингтон привержен дипломатическому урегулированию войны в Украине и продолжит действовать в координации с европейскими союзниками, анализируя действия Российской Федерации.

"Мы не позволим России претендовать на притворство дипломатии в то же время, когда она ускоряет свой марш по пути конфликта и войны", — резюмировал глава Госдепа.

[ + – ] Энтони Блинкен отказался проводить с Лавровым встречу по Украине

Напомним, последние переговоры Блинкена и Лаврова, которые были посвящены ситуации вокруг Украины и отводу части российских войск от границы, проходили в телефонном режиме 15 февраля.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден готов провести двухсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, единственным условием для организации встречи является деэскалация конфликта и то, что Россия не осуществит вторжение в Украину.